Motorradlärm im Bergischen Land : Landtag befasst sich diese Woche mit „Silent Rider“

Unnötiger Motorradlärm ist in vielen Regionen Deutschlands ein großes und belastendes Problem für Anwohner und Touristen. Foto: pixabay

Wermelskirchen Der Antrag sieht vor, dass sich die Landesregierung auf Bundesebene für strengere Lärmemissionswerte bei neuen Motorrädern und strengere Strafen für die Manipulation der Motorräder einsetzt.

Der Motorradlärm im Bergischen wird Thema im Düsseldorfer Landtag. Diese Woche will sich der Landtag mit entsprechenden Maßnahmen befassen. „Ich bin froh, dass sich unsere Regierungsfraktionen von CDU und FDP eindeutig auf die Seite der Anwohner stellen. Unrechtmäßige Lärmbelästigungen darf es auf Dauer nicht länger geben,“ sagt Rainer Deppe, Landtagsabgeordneter für den Kreis. „Gerade wir hier im Bergischen Land, aber auch das Sauerland und die Eifel, sind besonders an den Wochenenden betroffen.“

„Ausdrücklich bedanken möchte ich mich bei den Kommunen, die sich in der Initiative ‚Silent Rider' zusammengeschlossen haben", berichtet Deppe. Im Rheinisch-Bergischen Kreis ist Wermelskirchen bereits beigetreten. Die bundesweite Initiative richtet sich gegen Raser und Heizer, die sich und andere gefährden und durch Manipulationen an ihren Maschinen unangemessenen Lärm verursachen. Mit ihrem Verhalten bringen sie nicht nur Anwohner und Erholungssuchende zum Verzweifeln, sondern auch die vielen Motorradfahrer in Verruf, die ordnungsgemäß fahren.