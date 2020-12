Schafe und Ziegen in Wermelskirchen : Die Landschaftspfleger vom Dienst wissen genau, wann Schlafenszeit ist

Wermelskirchen 200 Ziegen leben auf dem Hof von Benedikt Deppe in Ketzberg. Sie haben vor allem eine Leidenschaft: Futtern. Wenn die Tiere am Nachmittag zum zweiten Mal hoch zum Melkstand klettern, gibt es immer mal wieder Zuschauer, die auf dem Ziegenhof willkommen sind.

Der Tag für die Ziegen beginnt morgens um 6 Uhr, wenn im Stall das Licht angeht. Zu früh für die Tiere? „Ich habe sie nie gefragt“, sagt Deppe und schmunzelt. Allerdings habe er nie eine Morgenmüdigkeit festgestellt. Ganz im Gegenteil: Jede Ziege will die erste am Melkstand sein. „Schließlich wissen die Tiere, dass sie anschließend ihr Frühstück bekommen“, sagt der 35-Jährige. Die 200 Ziegen klettern also morgens ausgesprochen willig die Bretter zum Melkstand hoch. „Das eine oder andere Tier müssen wir mit etwas Futter locken“, erzählt Mitarbeiterin Melanie Piller, „sie scheinen es manchmal darauf anzulegen.“ 28 Tiere können gleichzeitig gemolken werden. Die Ziegen auf dem Ziegenhof geben zwischen zwei und vier Liter Milch am Tag. Und nach etwa zwei Stunden am Melkstand sind alle Ziegen beim Frühstück angekommen. „Danach wird es noch ruhiger im Stall“, sagt Deppe, „dann machen die Ziegen einen Mittagsschlaf.“ Die Zeit brauchen die Tiere zum Widerkäuen – dann widmen sich die Ziegen dem zuvor geschluckten Futter. Um 14 Uhr steht dann der nächste Snack auf dem Speiseplan: selbst angebaute Maissilage.