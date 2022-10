Theater in Wermelskirchen : Laienspiel Hünger bereitet Komödie vor

Wermelskirchen Drei Aufführungen hat die ­traditionsreiche Gruppe zum 50-jährigen Bestehen geplant. Fest steht: Bei „Nichts als Kuddelmuddel“ darf gelacht werden. Ein Probenbesuch.

Eigentlich wollte die Gruppe die Komödie schon vor zwei Jahren erzählen – auf den Tag genau zur Gründung des Ensembles. Aber dann kam ihnen die Pandemie dazwischen. „Wir haben immer mal wieder geprobt“, erinnert sich Uta Lenz. Aber am Ende habe man die Pläne doch erstmal in die Schublade gelegt – um das Ensemble zu schützen, aber auch um in Pandemiezeiten die Besucher keiner Gefahr auszusetzen.

So steckt die Gruppe mittendrin in den Proben für das neue Stück in zwei Akten – und freut sich auf die Reaktionen des Publikums. „Wir spielen alle einfach richtig gerne Theater“, sagt Uta Lenz und blickt auf ihre Mitstreiter. Keiner steht hier zum ersten Mal auf der Bühne. Ganz im Gegenteil: Viele der Schauspieler sind seit Jahrzehnten dabei. Das gilt für Thomas Esters und Birgit Fox, für Wilfried Frowein und Ute Esters, für Jenny Fox, Doris Malkow-Fahrner und für Cedrik Platt. „Es ist schön, mal in eine ganz andere Rolle zu schlüpfen“, sagt Uta Lenz. Nicht umsonst kehrt sie selbst in diesem Jahr als Schauspielerin auf die Bühne zurück – und darf sich ordentlich austoben. „Der Applaus und jedes Lachen im Publikum ist dann unser Lohn“, sagt sie. Und es sei jedes Mal wieder spannend zu erleben, wer an welcher Stelle des Stückes lache. „Das ist oft auch für uns eine Überraschung“, sagt sie. „Und in jeder der drei Aufführungen anders“.