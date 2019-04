Änderung für die katholische Gemeinde in Wermelskirchen : Längere Wege für katholische Seelsorger

Wermelskirchen Ab September werden Wermelskirchen und Burscheid zu einem gemeinsamen Seelsorgebereich zusammengefasst. Das dürfte auch für die Wermelskirchener Gemeinde mit Veränderungen einhergehen.

„Hinzukommt, dass die drei Orte in den vergangenen zehn Jahren nicht richtig zusammengewachsen sind“, sagt Knab. Die Mentalität sei verschieden. Außerdem seien die Katholiken in Altenberg und Odenthal in der Mehrheit. In Burscheid leben sie aber in der Diaspora, also in der Minderheit. „Insofern passen sie dann auch gut zu uns Wermelskirchenern“, sagt Knab, „wir sind ja auch eine Minderheit.“ Und drittens sei es keine neue Entwicklung, dass es im Erzbistum eine Tendenz zu größere Einheiten gebe. „Wir stellen einen Rückgang bei der Zahl der getauften Christen und auch beim seelsorgerlichen Personal fest“, erklärt Knab. Deswegen stünden auch in Zukunft die Zeichen auf Zusammenarbeit: Es sei nicht ausgeschlossen, dass dem neuen Seelsorgebereich auch irgendwann die Leichlinger beitreten würden.