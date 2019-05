Straßen NRW rechnet mit Rückstaus : Engpass an Baustelle auf der Autobahnbrücke in Hünger

Engpass an Baustelle auf der Autobahnbrücke in Hünger

Wermelskirchen Auf der L157 gibt es seit Montagmittag im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle Wermelskirchen einen Engpass. Im Bereich zwischen Hünger und Ostringhausen steht nur ein Fahrstreifen für beide Fahrtrichtungen zur Verfügung.

Auf der Brücke, die die Autobahn überspannt, ist nach Angaben von Straße NRW, Regionalniederlassung Rhein-Berg, ein Einlauf der Bauwerksentwässerung plötzlich eingebrochen. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Die schadhafte Stelle soll am Dienstag repariert werden, teilt Sprecherin Sabine Kieback mit. „Wir hoffen, dass wir die Baustelle bis zum Einsetzen des Berufsverkehrs wieder geräumt haben.“

Der Verkehr wird an dieser Stelle während der Bauarbeiten mit Baustellenampeln geregelt, wobei beide Richtungen gleichberechtigt Grünphasen haben. Es drohen erhebliche Rückstaus, auch im Bereich der Autobahnausfahrt der Anschlussstelle Wermelskirchen. Autofahrer sollten sich daher zu Spitzenzeiten eine Alternativroute suchen.

Die Brücke ist sanierungsbedürftig. Die Ausschreibungsunterlagen liegen in den Fachbüros des Landesbetriebes Straßen.NRW in Gummersbach. Parallel sind Absprachen mit den Verkehrsbehörden erforderlich, wie während der Bauzeit von einem halben bis Dreivierteljahr der Verkehr zwischen den Autobahnauf- und -abfahrten der Autobahn fließen soll.

Anwohner und Pendler mussten in der Vergangenheit bereits Einschränkungen auf der L 157 in Kauf nehmen. 2018 wurden in Hünger zwischen den Einmündungen Hummelsburg und Dorn jeweils unter halbseitiger Sperrung die Fahrbahndecke und die Rinnsteine erneuert. Während der Bauzeit galt eine Einbahnstraßenregelung.