Straßenverkehr in Wermelskirchen : L 157 und A 1 Samstagnacht gesperrt

Wermelskirchen Autofahrer sollten Fahrten genau planen, denn es gibt Sperrungen. Es werden große Teile für die Sanierung der Gewölbebrücke Hünger angeliefert und eingebaut.

Jetzt wird’s für die Autofahrer ernst. Für Vorarbeiten zur Sanierung der Gewölbebrücke in Hünger über die Autobahn muss die A1 zwischen den Anschlussstellen Wermelskirchen und Remscheid in beiden Fahrtrichtungen in zwei Nächten voll gesperrt werden. An diesem Wochenende ist die erste Vollsperrung. Hier die Termine:

Umleitungen über die B 51 sind ausgeschildert, heißt es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH des Bundes. In Fahrtrichtung Köln erfolgt diese mittels „Roter Punkt“-Beschilderung, in Fahrtrichtung Dortmund sollte der Bedarfsumleitung „U55“ (blaue Tafeln) gefolgt werden. An der Anschlussstelle Remscheid können Verkehrsteilnehmer auf die A1 in Fahrtrichtung Dortmund auffahren, an der Anschlussstelle Wermelskirchen ist eine Auffahrt auf die A1 in Fahrtrichtung Köln nur von Burg an der Wupper aus kommend möglich. Verkehrsteilnehmer, die aus Wermelskirchen kommend auf die A1 in Fahrtrichtung Köln auffahren möchten, müssen zuerst eine Umleitung wegen einer Vollsperrung der L157 (Hünger) befahren.