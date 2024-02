Kunst in Wermelskirchen Kunstverein zeigt Werke aus der Natur

Und wenn er sie gefunden hat, dann beginnt er zu rechnen, Tabellen in den Blick zu nehmen, um die richtige Belichtungszeit herauszufinden, bevor er seine Kamera mit dem Graufilter in Stellung bringt und abdrückt. „Während der langen Belichtungszeit bewege ich die Kamera“, erzählt Michael Becker bei der Vernissage in der Galerie am Markt. Das Ergebnis sind Fotos, die aussehen wie gemalt. Verwischte Natur. Sie nehmen den Betrachter mit in die heimischen Wälder, an das Ufer des Eifgenbaches und unter die Baumkronen des Bergischen. „Und Photoshop spielt dabei fast gar keine Rolle“, sagt Michael Dangel, Vorsitzender des Kunstvereins.