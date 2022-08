Auszeichnung für Melanie Costa Loureiro aus Wermelöskirchen : Kunstpreis für Fingerhut und Nieswurz

Langenfeld/Wermelskirchen Magnus und Lars Staehler übergaben ihren Kunstpreis an die Absolventin der Düsseldorfer Akademie. Melanie Costa Loureiro aus Wermelskirchen freut sich über die Förderung und stellt ihre Arbeiten beim Kunstverein aus.

Der imposante Fingerhut im Kunstraum des Langenfelder Kunstvereins sieht aus wie digital bearbeitet oder zumindest mit Airbrush geschaffen. Die scharfen Konturen des raumhohen Werkes, sein metallischer Glanz, die transparenten vielfach vergrößerten Tautropfen auf den rosa-pastelligen Blüten haben etwas faszinierend Kühles und Perfektes. Und doch sind sie schlicht Öl auf Leinwand. Mit Hilfe von Schablonen hat die junge Künstlerin Melanie Costa Loureiro sie gemalt. Gerade erst hat die 27-Jährige die Kunstakademie in Düsseldorf mit einem Diplom abgeschlossen. Und schon darf sie sich über einen Kunstpreis, gestiftet von den Langenfeldern Magnus und Lars Staehler, freuen. „Es war ein schönes Geschenk, mit dem ich nicht gerechnet habe“, sagt die junge Frau, die aus Wermelskirchen stammt und portugiesische Wurzeln hat. „Ich werde mir von dem Geld eine Airbrush-Ausrüstung kaufen“, verrät sie mit einem Strahlen in den Augen.

Auch die beiden Staehler-Brüder haben „Präzision und Detailliertheit sowie die Technik der Arbeiten“ in ihren Bann gezogen. Für Magnus Staehler sind die groß dimensionierten Blütenbilder, die bis 11. September im Kunstraum zu sehen sind, „ein Lichtblick und wunderbarer Akzent in dunklen Zeiten.“

Entdeckt hatten die beiden Kunstmäzene gemeinsam mit Weiqun Peper-Liu, selbst Malerin und Mitglied des Kunstvereins, Loureiro beim jährlichen Rundgang durch die Düsseldorfer Kunstakademie. „Drei Nachwuchstalente haben wir in der engeren Wahl gehabt“, sagt Weiqun Peper-Liu. Letztendlich mussten sie über die Preisträgerin nicht lange verhandeln. „Wir waren schnell der gleichen Meinung“, sagt Magnus Staehler.

Nicht nur für die aufstrebende Malerin selbst, die ihr Atelier im Düsseldorfer Südpark hat und ihr Geld als Freiberuflerin verdienen will, ist die Auszeichnung eine große Freude, auch Beate Domdey-Fehlau, Geschäftsführerin des Kunstvereins, ist glücklich. Da die Staehler-Brüder ihre Förderung junger Künstler auf zehn Jahre ausgelegt haben und das im Zusammenwirken mit ihrem Verein, „haben wir einmal im Jahr hier eine wunderbare Ausstellung neuer junger Kunst“, sagt sie. „Das ist im Kreis einmalig.“

Ihre Inspiration holt sich Loureiro direkt vor der Ateliertür im Park, erzählt sie. Ob stinkender Nieswurz oder andere Kräuter – „ich fühle mich zu Pflanzen hingezogen“, erläutert die Malerin. „In der Natur passiert zu jeder Zeit etwas.“ Wenn die Malvorlagen dann auch noch gleichzeitig giftig und heilend sein können, üben sie auf die Malerin offenbar einen besonderen Reiz aus. Aber auch Tiere wie Raupen und Libellen baut sie in ihre Gemälde ein. Sehr ausgefallen ist eine kleine Holzarbeit in Airbrush, auf der unter anderem eine Libelle zu sehen ist, deren Flügelgeflecht zart in die Holzoberfläche eingraviert wurde.