Kultur in Wermelskirchen Der Kunstverein verstärkt seinen Vorstand

Dazu gehört neben den vertrauten Formaten auch eine Ausstellung, die gemeinsam mit Künstlern aus Syrien und der Ukraine organisiert wird. Die Veranstaltung „All together now!“ wolle sich gegen Ausgrenzung und Fremdenhass aufstellen, betonte Dangel. Es gebe über 20 Anmeldungen für die Gemeinschaftsausstellung – von heimischen Künstlern genauso wie von Kunstschaffenden mit Fluchtgeschichte. Die Vernissage findet am 7. April in der Galerie am Markt statt.