Kunstverein startet Gemeinschaftsausstellung : Neues Konzept belebt die Galerie „Markt 9“

Planen eine etwas andere Ausstellung: Martin de Giorgi, Brigitte Keller, Frank Weber, Michael Dangel und Anna Hetzel gehören zu den Kunstverein-Künstlern, die sich an „Markt 9 privat“ beteiligen. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Damit das Kleinod neben dem Restaurant „Bergischer Löwe“ nach den Lockdowns wieder mit Leben gefüllt wird, startet der Kunstverein eine Ausstellung, bei der die Besucher die beteiligten Künstler und ihre Arbeiten ganz persönlich kennenlernen können. Motto: „Zeit mit Kunst und Künstlern“.

Mit einem außergewöhnlichen Konzept führt der Kunstverein seine Galerie aus dem „Dornröschen-Schlaf“ der Corona-Lockdowns. „Markt 9 privat“ ist es betitelt und steht unter dem Motto: „Zeit mit Kunst und Künstlern“. Los geht es am Montag, 23. August. Ab dann sind Werke von acht Künstlern im Rahmen einer Gemeinschaftsausstellung in der Kunstverein-Galerie neben dem Restaurant „Bergischer Löwe“ zu sehen. Der Clou dabei: Über acht Wochen, bis Samstag, 16. Oktober, „gehört“ jedem der beteiligten Künstler eine „eigene“ Woche, in der er zusätzliche Arbeiten und Aktionen präsentiert.

Für jede dieser Wochen können Interessierte mit den jeweiligen Künstlern Termine vereinbaren im Zeitfenster von Montag bis Samstag zwischen 17 und 21 Uhr. Auf diese Weise haben die Besucher die Künstler beim Termin ganz für sich allein, können ihnen bei der Arbeit zuschauen, sich die Werke erläutern lassen oder über Inspirationsquellen philosophieren. Der Kunstvereins-Vorsitzende Michael Dangel beteiligt sich auch an der Ausstellung und will in seiner Woche sogar einen Druckstock mit in die Galerie „Markt 9“ bringen, mit dem sich Besucher einen eigenen Druck erstellen können.

Info Jede Woche stellt ein anderer Künstler aus Dauer „Markt 9 privat“ unter dem Motto „Zeit mit Kunst und Künstler“ erstreckt sich insgesamt vom 23. August bis zum 16. Oktober. Künstler Martin de Giorgi (Schwerpunktwoche ist vom 23. bis 29. August), Kai Weber (vom 30. August bis 5. September), Michael Dangel (vom 6. bis 12. September), Roswitha Geisler (vom 13. bis 19. September), Iris Seelig-Bayer (vom 20. bis 26. September), Anna Hetzel (vom 27. September bis 3. Oktober), Brigitte Keller (vom 4. bis 10. Oktober), Frank Weber (vom 11. bis 16. Oktober). Zeiten Zeitfenster, in denen Termine vereinbart werden können, sind täglich zwischen 17 und 21 Uhr. Anmeldungen über anna@markt9.net

„Wir erzielen mit diesem Konzept eine besonders persönliche Atmosphäre. Außerdem stellen wir sicher, dass sich nie mehr als sechs Personen gleichzeitig in der Galerie aufhalten“, beschreibt Dangel im Gespräch mit unserer Redaktion die Idee. Denn: „Vernissagen mit 35 oder mehr Besuchern, wie wir sie vor Corona hatten, sind angesichts der Pandemie nicht denkbar.“ Dafür seien die Räumlichkeiten, die die Kunstverein-Aktiven in der Zeit des Lockdowns renoviert und entrümpelt haben, schlicht zu klein – die Besucherzahl müsse gesteuert werden.

Wie Michael Dangel berichtet, sei seine Ehefrau „nicht ganz unbeteiligt“ an der Idee zu „Markt 9 privat“ gewesen. Der Rest des Konzepts habe sich in Online-Konferenzen der Kunstvereins-Akteure entwickelt. „Diese Konferenzen, zu denen wir plötzlich gezwungen waren, haben sich als sehr effektiv gezeigt“, betont Martin de Giorgi, einer der an „Markt 9 privat“ beteiligten Künstler: „Deshalb wird diese Form der Besprechung auch in Zukunft für unsere Vereinsarbeit eine Rolle spielen.“