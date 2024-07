Junge Künstler in Wermelskirchener Kindertagesstätte An der Kita entsteht ein Mosaik

Info

NRW Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft in NRW hat in diesem Jahr das Förderprogramm für Kitas ausgeschrieben. Ziel sei es, frühe Zugänge und Mitgestaltungsmöglichkeiten in der Kulturen Bildung zu schaffen und Kindern einen authentischen Einblick in die Praxis von Künstlern zu geben.

Förderung Projektkosten bis 3000 Euro sind förderfähig. Das Land übernimmt maximal 2700 Euro und fordert einen Eigenanteil von zehn Prozent.