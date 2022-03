Mahnwache vor dem Bürgerzentrum in Wermelskirchen : Kundgebung gegen „Spaziergänger“ und für Frieden

Wermelskirchen Mahnende Worte zum Krieg in der Ukraine und zum solidarisch-vorsichtigen Umgang der Menschen in der Pandemie. Rund 30 Bürger kamen zur Mahnwache vor das Bürgerzentrum.

Dass ihnen beide Themen sehr am Herzen liegen, bekräftige Ingendahl in seiner kleinen Ansprache. „Wir sehen es als wichtig an, sowohl in der Pandemie als auch während des Krieges in der Ukraine, Solidarität zu zeigen und darauf zu achten, vorsichtig mit seinen Mitmenschen umzugehen“, verkündete Ingendahl, der die Ukraine selbst schon öfters bereist hat. Außerdem fügte er hinzu: „Der Angriffskrieg von Putin ist ein Krieg, der durch nichts zu rechtfertigen ist. Wir werden deshalb nicht schweigen, sondern eine klare Haltung zeigen und ein Zeichen setzten gegen dieses Verbrechen an den ukrainischen, aber auch an den russischen Menschen.“ Die „Spaziergänger“ hatten sich unterdessen bereits in Bewegung gesetzt, am Bürgerzentrum blieb es ruhig. Die Hälfte der anwesenden Polizisten begleitete die „Spaziergänger“, der Rest blieb bei der Gegendemo.