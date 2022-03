Tipps der Verbraucherzentrale : Kundenärger im Telefonshop vermeiden

Wermelskirchen/Rhein-Berg Die auch für Wermelskirchen zuständige Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Bergisch Gladbach informiert über Kundenrechte bei Telefon- und Internetverträgen.

Damit Kunden wissen, worauf sie sich beim Vertragsabschluss einlassen, sind Anbieter seit Dezember 2021 dazu verpflichtet, vorab eine Vertragszusammenfassung in Textform vorzulegen. In der Praxis wird dies jedoch nicht hinreichend umgesetzt, sagt die Verbraucherschützerin. Das ergab eine Stichprobe, die die Verbraucherzentrale NRW im Vorfeld des Weltverbrauchertages landesweit in 198 Telefongeschäften durchgeführt hat.

Bei Ärger mit dem Handyvertrag hilft die Beratungsstelle in Bergisch Gladbach per Mail, telefonisch oder nach vorheriger Terminvereinbarung. Die Kontaktdaten finden Ratsuchende unter www.verbraucherzentrale.nrw/bergischgladbach

Die folgenden Tipps der Verbraucherzentrale sollen helfen, im Tarifdschungel den Überblick zu behalten und keine ungewollten Verträge abzuschließen. Bedarf ermitteln und Preise vergleichen Wie viele Minuten telefoniere ich? Wie viel Datenvolumen verbrauche ich pro Monat? Wie schnell soll die Datenübertragung sein? Vor einem Beratungsgespräch sollten sich Verbraucher fragen, welche Ansprüche sie an einen Tarif haben. Wer vorbereitet in ein Verkaufsgespräch geht, kann die dort unterbreiteten Angebote besser einschätzen. Wer sein Smartphone überwiegend für E-Mails und Messengerdienste nutzt, benötigt zum Beispiel keine sechs Gigabyte Datenvolumen im Monat – auch wenn der Verkäufer dies als ganz besonderes Angebot preist. Wer seinen Bedarf kennt, kann auch die Preise unterschiedlicher Anbieter besser vergleichen. Dabei helfen Produktinformationsblätter, die Händler ihren Kunden aushändigen müssen.

Vertragsabschluss bereut – was tun? Im Handyshop abgeschlossene Verträge können in der Regel nicht im Nachhinein widerrufen werden. Dies ist nur bei Verträgen möglich, die im Internet oder am Telefon abgeschlossen wurden. Die Kunden sind für die Mindestvertragslaufzeit von in der Regel 24 Monaten an den Vertrag gebunden. Haben Kunden Zweifel, ob der Vertrag rechtmäßig zustande gekommen ist, oder stellen sie im Nachhinein fest, dass die Leistungen nicht dem entsprechen, was im Vertrag vereinbart worden ist, dann sollten Betroffene rechtlich prüfen lassen, ob der Vertrag angefochten, außerordentlich gekündigt und Schadensersatz geltend gemacht werden kann.