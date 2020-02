Der Wermelskirchener Kulturverein sieht für 2021 seine Existenz gefährdet : Theater-Macher schlagen Alarm

Info

Besucherzahl Die reine Masse der Besucherzahl spült nicht immer mehr Geld in die Kasse. So müssen Veranstalter in Wermelskirchen ab 199 Besuchern eine Brandwache stellen, die Kosten verursacht und die Mehreinnahmen schnell „auffressen“ kann.

Jubiläum Am 27. März 1971 fand in der Realschule Wermelskirchen die erste Theateraufführung statt – damals unter der Regie der Stadt. 1994 ging die Durchführungen der Theaterveranstaltungen in Vereinshände über. Der Kulturverein hofft darauf, das Jubiläum „50 Jahre Theater in Wermelskirchen“ im kommenden Jahr feiern zu können.