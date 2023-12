Theater in Wermelskirchen Kulturverein kämpft um seine Existenz

Antje Buhl, die dem Vorstand genauso wie Henning Conrads erhalten bleibt, machte den Zuhörern Mut: „Wir suchen jemanden der weitermacht oder der Lust hat, auch ganz andere Wege zu gehen.“ Sie erinnerte an das Ende der Theaterabende in der alten Realschule, an den Neustart des Kulturvereins im April 2014 und an die Erfolge der vergangenen Jahre. „Es wäre so schade, wenn wir an diesem Punkt nicht weitermachen könnten“, befand sie und traf damit auch die Grundstimmung am Dienstagabend.