Ehrenamt in Wermelskirchen Kulturverein gewinnt Optimismus zurück

Der Blick in die Kasse allerdings mache ihm aktuell keine so großen Sorgen: Dank Zuschüssen und Spenden konnte der Verein das vergangene Jahr mit einem deutlichen Plus abschließen. „Das führt dazu, dass wir in diesem Jahr auf die Rücklagen zurückgreifen können“, erklärte Scheben. Die Einnahmen decken nämlich auch bei ausverkauftem Haus längst nicht die Ausgaben für einen Theaterabend. „Aber wir sind optimistisch, dass wir wieder Zuschüsse bekommen“, erklärte Kassierer Schmitz-Mohr.