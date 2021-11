Regelmäßige Zusammenkunft in Wermelskirchen : Kulturstammtisch trifft sich im Haus Eifgen

Wermelskirchen Beim Kulturstammtisch-Treffen im Haus Eifgen war vor allem der Einfluss der Pandemie auf die Kulturszene ein Thema. Auch Bürgermeisterin Marion Lück war anwesend. Es wurde ein Plan gefasst, wie die Kultur im Kreis wieder aufleben kann.

Gründe Aber, so betonte die Bürgermeisterin: „Das machen wir, weil die Kattwinkelsche Fabrik als städtische Einrichtung in dem Kalender vertreten ist.“ Mehr und anders sei das nicht möglich, denn auch andere hätten einen Kalender und nicht jeden könne die Stadt angesichts der Haushaltslage unterstützen.

Förderung Der bisher mit Finanzmitteln von Kult-in-Wk und des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ sichergestellte Druck des Wermelskirchener „Kultur-Kalenders“ bekommt Unterstützung. Das kündigte Bürgermeisterin Marion Lück im Rahmen des Kulturstammtischs an: „Die Stadt wird sich in einem verträglichen Umfang beteiligen. Wir geben einen Obolus dazu und das nicht nur einmalig, sondern dauerhaft.“

Genau dafür sei der Kulturentwicklungsplan da, sagte Jasmin Dorner. Sie will einen derartigen Plan in den kommenden Monaten gemeinsam mit den Kulturakteurinnen und -akteuren entwickeln (wir berichteten): „Bei der Abstimmung von Terminen müssen eventuell Fristen her.“ Sowohl Dorner als auch Renate Bergfelder-Weiss unterstrichen den Bedarf nach einer koordinierenden Hand. „Vielleicht ist eine Abstimmung kleinerer Gruppen eines Genres denkbar.“ Denn ein Rock- und Jazz-Konzert an einem Tag würden sich wegen der unterschiedlichen Zielgruppen kaum „beißen“. Generell könne im Zuge der Entstehung des Kulturentwickungsplans eine Arbeitsgruppe aus dem Kreis des Kulturstammtischs entstehen, blickte Jasmin Dorner weiterhin aus: „Eine Gruppe mit Akteuren, die Lust darauf haben.“ Dabei solle kein von vorne herein fixes Ziel angesetzt werden, um die zahlreichen Detailfragen zu erörtern.