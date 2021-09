Konzerte in Wermelskirchen : Kulturfabrik geht mit rockigem Sound weiter

Wermelskirchen Am Wochenende stehen Songs der 70er, 80er und 90er Jahre auf dem Programm. Neben den Lokalmatadoren „Soldiers of Fortune“ heizen auch „Zentury XX“ und „Kontrollverlust“ auf der Bühne im Rhombus-Park ein.

Wer die Songs der 70er, 80er und 90er Jahre liebt, sollte sich den Freitag, 24. September, für einen Konzertbesuch im Rhombus-Park freihalten. Im Rahmen der Kulturfabrik stehen an diesem Abend zwei besondere Bands auf der Bühne: „Soldiers of Fortune“ und „Zentury XX“.

Den Auftakt des rockigen Abends machen die Lokalmatadoren von „Soldiers of Fortune“, die Songs von Deep Purple, Tom Petty, Lynyrd Skynyrd, Thin Lizzy, Rory Gallagher, ZZ Top, Led Zeppelin und Jimi Hendrix covern. Die Wermelskirchener Band besteht aus Schlagzeuger Max Reinicke (20), Andreas Schwarz (33) an der Gitarre, Uwe Workowski (53) am Bass und Frank Hermes (60) als Lead Sänger und Keyboarder – was aus den „Glücksrittern“ eine Mehrgenerationen-Boyband macht, die der Zuschauermenge ab 19 Uhr gut anheizen wird. Die Coverband „Zentury XX“ übernimmt die Bühne ab 20.30 Uhr mit Klassikern von Queen, Pink Floyd, Van Halen und U2.