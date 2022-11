Musik und Theater in Wermelskirchen Kultureller Neustart nach der Pandemie

Kamil und Lilien, Chiara und Lena: An diesem Dienstagnachmittag im Musikraum des Gymnasiums hat der Mittelstufenchor vier Stimmen. Der Krankenstand ist hoch. „Aber wir merken auch, dass die Schüler sich noch nicht wieder so gerne festlegen“, sagt Silke Vogel. Die freiwilligen Chorangebote am Nachmittag werden nur zögerlich besucht – das gilt für die Unterstufe genauso wie für die Mittel- und die Oberstufe. Die Ensembles sind geschrumpft, und in diesen Tagen, in denen Husten, Schnupfen und Heiserkeit zusätzlich für riesige Ausfälle sorgen, müssen Proben bisweilen ganz ausfallen.