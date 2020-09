Auftritt in Wermelskirchen : Kultur-Asyl mit einer Vorpremiere

Wermelskirchen Robert Griess probt die Roh-Version seines neuen Programms vor Publikum im Haus Eifgen. Eigentlich hätte der Termin in Leverkusen stattfinden sollen – Verbundenheit zwischen Akteuren machte den Abend möglich.

Eigentlich hätte Griess die Vorpremiere zu seinem neuen Programm „Apocalypso, Baby“ im Kulturausbesserungswerk (KAW) in Opladen absolvieren sollen – für das KAW und Griess schon eine Tradition. „Die Mehrheit der ehrenamtlich Aktiven im KAW will derzeit angesichts Corona noch keine Veranstaltungen durchführen“, erläutert Wolfgang Müller-Schlesinger, Leiter des KAW-Kabarett- und Kleinkunst-Komitees, der mit Griess nach Wermelskirchen gekommen war: „Ich weiß aber, wie wichtig solche Vorpremieren für die Künstler sind. Und Robert sind schon einige geplante Termine wegen Corona geplatzt.“

Aus der Verbundenheit zu Griess heraus habe er nach Alternativen gesucht. „Ich wohne in Dabringhausen und bin mit Michael Dierks befreundet – so ist das dann entstanden“, beschreibt Müller-Schlesinger im Gespräch mit unserer Redaktion. Dierks, Vorsitzender der Kulturinitiative und der KAW-Aktive betonten ihren Dank an den Programm-Chef der Kattwinkelschen Fabrik, Achim Stollberg. Denn dort ist Robert Griess am 6. Nobember gebucht, was einen Termin kurz vorher in der gleichen Stadt eigentlich ausschließt: „Achim kennt die schwierige Lage der Künstler und hat das möglich gemacht.“