Kunst in Wermelskirchen Künstlerin präsentiert ihre Zeitenwende

Die ersten Bilder ihrer Ausstellung spiegeln genau diesen Weg wieder: Auf großen Leinwänden erinnern Farben und Formen noch entfernt an Sonnenuntergänge. „Horizonte“ hat sie die kleine Reihe genannt, die den Besucher mitnehmen will in das neue Kapitel. Denn von Bild zu Bild wird Gudrun Anger abstrakter: „Hoffnung“ hat sie eines ihrer Großformate genannt und sich ganz bewusst für ein Grün entschieden. Ein Bild weiter finden Betrachter den Titel „Borken Heart“: Das Bild hat eine Geschichte. „Ich hatte eigentlich ein großes, rotes Herz gemalt, inmitten von schwarzer Dunkelheit“, erzählt sie. Als ihr Sohn sie warnte, das Bild könnte Betrachter aufs Gemüt schlagen, übermalte sie das alte Motiv. Nun können Betrachter viele fliegende Einzelteile entdecken, eingewebt in Zeitungsausschnitte. „Aber ich weiß, das Herz ist noch da“, sagt Gudrun Anger mit Blick auf die unterste Schicht der Leinwand. Währenddessen steht Künstlerkollege Michael Bredenbröker vor dem Bild und entdeckt Gesichter – inspiriert von seiner eigenen Kunst.