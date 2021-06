Erster Feierabendmarkt in Wermelskirchen : Kühles Bierchen zum Feierabend

Wermelskirchen Eiskalte Getränke und ein schattiges Plätzen waren gefragt beim ersten Feierabendmarkt in Wermelskirchen an der Telegrafenstraße zwischen Stadt-Karree und Bürgerzentrum.

Die tropischen Temperaturen von 35 Grad schreckten Daniel (links) und Tobias Opitz nicht davon ab, die erste zünftige Currywurst mit Pommes beim ersten Bergischen Feierabendmarkt in Wermelskirchen zu bestellen. Darauf mussten die Inhaber vom Eventhaus Giebel auch nicht lange warten, denn ob der Sommerhitze fackelte Bürgermeisterin Marion Lück bei der Eröffnung des ersten kleinen Festes nach der Corona-Pause nicht lange: „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder ein wenig feiern können. Bestellen Sie ein kühles Getränk und haben Sie viel Spaß“, sagte sie lachend. Für die Erfrischungen sorgte der Stadtmarketingverein „Wir in Wermelskirchen“. Am WiW-Stand wurde passend zum Feierabendmarkt in der Stadt eiskaltes Dellmann Bräu an die „Dellmänner“ ausgegeben.