Verkehr in Wermelskirchen Kreuzung L 101 und K 18 in Dabringhausen bekommt eine Ampel

Den Hintergrund erläutert das Tiefbauamt in der Sitzungsvorlage: „Zwischenzeitlich wurde durch die Unfallkommission der Knotenpunkt L 101 / Hilgener Straße (K 18) aufgrund mehrerer Unfälle als Unfallhäufungsstelle eingestuft. In der Sitzung der Unfallkommission vom 12. Oktober 2022 wurde daraufhin einstimmig beschlossen, an der hier vorliegenden Kreuzung eine Komplettsignalisierung durch eine Kreuzungs-Lichtsignal-Anlage zu installieren, um die Unfallzahlen zu reduzieren.“ Demnach werde die vorhandene Fußgängeranlage in diesem Zuge berücksichtigt. Die Stadt Wermelskirchen sei als zuständige Straßenverkehrsbehörde beauftragt worden, die Lichtsignalanlage gegenüber dem Landesbetrieb Straßen-NRW als Straßenbaulastträger anzuordnen.