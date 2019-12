Baustellenkoordination im Bergischen : Kreis will für weniger Staus und besseren Verkehrsfluss sorgen

Rhein-Berg Koordination von Großbaustellen im Rheinisch-Bergischen Kreis wird verbessert

„Endlich wird in Nordrhein-Westfalen eine Verkehrspolitik betrieben, die den Namen auch verdient“, berichtet Landtagsabgeordneter Rainer Deppe. Für die Sanierung und für den Ausbau der Infrastruktur werden in Nordrhein-Westfalen über ein Jahrzehnt mindestens 50 Mrd. Euro bereitgestellt. Dabei fließt das Geld sowohl in den Ausbau der Schienenstrecken als auch in die Sanierung von Straßen und Autobahnen. Dazu kommen dann noch Bauarbeiten auf den kommunalen Straßen und auf kommunalen Straßenbahnstrecken.