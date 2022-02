Krieg in der Ukraine : Die Region reagiert geschockt auf Angriffe in der Ukraine

Marion Lück hat eine Friedensflagge in der Stadt hissen lassen. Foto: Stadt Wermelskirchen

Wermelskirchen Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine lässt auch die Menschen im Bergischen nicht kalt. Der Konflikt hat auch Folgen für die heimische Wirtschaft.

Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine lässt auch die Menschen im Bergischen nicht kalt. Vor dem Bürgerzentrum in Wermelskirchen weht seit Freitag die offizielle Flagge der „Mayors for Peace“, der Bürgermeister für den Frieden. Bürgermeisterin Marion Lück hat – wie zahlreiche andere ihrer Kollegen bundesweit – die Flagge als Zeichen des Mitgefühls für die Bevölkerung der Ukraine hissen lassen. „Die Bilder, die wir aus unserem europäischen Nachbarland sehen, sind zutiefst bedrückend und verstörend“, sagt Lück. „Das unvorstellbare Leid, das dieser Krieg für die Zivilbevölkerung bedeutet, muss umgehend beendet werden“, erklärt sie.

Auch Kreisdechant Norbert Hörter äußerte sich zum Krieg in der Ukraine. „Obwohl wir alle wussten, dass die Situation in der Ukraine möglicherweise eskaliert, waren wir wohl alle geschockt und sprachlos, als wir am Donnerstagmorgen mit der Nachricht aufgewacht sind, dass ein russischer Angriff begonnen hat“, sagt Hörter. Er selbst findet es zurzeit zudem schwer, eine Antwort auf die Frage zu finden, ob in dieser Zeit, während Putin die Ukraine angreift, der Karneval in der Region gefeiert werden sollte. „Wenn man bereits emotional auf Karneval eingestellt ist, ist sicherlich ein Wechselbad der Gefühle angesagt. Man braucht Zeit, das Ganze zu verarbeiten und für sich klarzumachen. Jeder wird also sehen müssen, wie sie oder er mit dem Straßenkarneval umgeht. Ich möchte und ich kann da keine allgemeingültigen Ratschläge geben“, stellt Hörter klar.

IHK-Hauptgeschäftsführer Uwe Vetterlein zeigt sich ebenfalls erschüttert. Die mittel- und langfristigen Folgen des Konflikts auf die Wirtschaft in der Region seien zum jetzigen Zeitpunkt jedoch schwer absehbar. „Klar ist, dass Unternehmen mit geschäftlichem Engagement in Russland und der Ukraine stark von dem Krieg bzw. Sanktionen betroffen sein werden. Die Wirtschaft ist sich bewusst, dass angesichts der Aggression massive Sanktionen unausweichlich sind“, verkündet Vetterlein. Die Versorgungssicherheit im Rheinland sei trotz der jüngsten Entwicklungen aber nicht unmittelbar gefährdet. „Das Rheinland ist in ein internationales Pipelinenetz eingebunden, die Speicherunternehmen verfügen über Gasreserven. Ein weiterer Anstieg bei den sowieso schon hohen Energie- und Strompreisen als mögliche Folge würde aber alle Unternehmen treffen“, so Vetterlein.