Coronavirus : So können Veranstalter das Ansteckungsrisiko einschätzen

Eine mögliche Maßnahme, um das Ansteckungsrisiko zu verringern: Das Messen der Körpertemperatur am Einlass, wie hier am Eingang der Messe Hannover. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Rhein-Berg Nicht nur bei Privatpersonen, auch unter Veranstaltern besteht Unsicherheit: Müssen Veranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt werden? Der Rheinisch-Bergische Kreis informiert über Risikofaktoren und Handlungsempfehlungen.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wurden bereits viele Großveranstaltungen abgesagt, die Messe Düsseldorf etwa sagte alle Eigenveranstaltungen im März ab. Denn neben Ansteckungen im privaten und beruflichen Umfeld gab es in den vergangenen Wochen Ausbrüche des Virus im Zusammenhang mit größeren Veranstaltungen wie der Karnevalssitzung in Gangelt (Kreis Heinsberg), Konferenzen in Singapur oder auch Gottesdiensten in Südkorea.