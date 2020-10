Mobilität in Wermelskirchen : Kreis fördert E-Lastenräder für Firmen

Mobilität in Wermelskirchen

In Leverkusen kommen E-Lastenräder schon seit über einem Jahr bei der Gebäudeunterhaltung zum Einsatz. Foto: Stadt Leverkusen

Rhein-Berg Gewerbetreibende sollen für den Lieferverkehr für die „letzte Meile“ aufs Rad wechseln. Das Ziel: So sollen CO2-Emssisionen gesenkt werden.

Wer ein E-Lastenrad anschaffen will, muss zunächst die Förderung des Landes in Anspruch nehmen. Die Antragsunterlagen der Landesförderung gibt es unter https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/p/progres_nrw_emissionsarme_mobilitaet/index.php#Lastenfahrrad. Die Förderung wird von der Bezirksregierung Arnsberg im Rahmen der Richtlinie progres.nrw-Emissionsarme Mobilität durchgeführt und beträgt 40 Prozent des Einkaufspreises, jedoch maximal 3500 Euro. Der Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg kann dann beim Rheinisch-Bergischen Kreis eingereicht werden. So erhalten die Antragsteller weitere zehn Prozent des Einkaufspreises, jedoch maximal 1000 Euro. Insgesamt können auf diese Weise die Hälfte der Beschaffungskosten von bis zu fünf E-Lastenrädern gefördert werden.