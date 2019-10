Integriertes Klimaschutzkonzept : Kreis erhält Auszeichnung für sein Engagement im Klimaschutz

Rhein-Berg Nachdem der Rheinisch-Bergische Kreis zuletzt nach dem European Energy Award in Silber zertifiziert war, wurde dieses Ergebnis jetzt noch übertroffen. Der Preis wird am 11. Oktober im schweizerischen Locarno verliehen.

Gute Nachrichten für den Rheinisch-Bergischen Kreis: Die Kreisverwaltung erhält erstmals den European Energy Award in Gold (eea). „Mit der Teilnahme und Auszeichnung setzt der Rheinisch-Bergische Kreis ein sichtbares Zeichen für sein Engagement im Klimaschutz, in der Klimawandelvorsorge und für die Energieeffizienz“, sagt Landrat Stephan Santelmann. Er freut sich über das positive Ergebnis der Auditierung, die Anfang Juli stattfand.

Nachdem der Rheinisch-Bergische Kreis zuletzt nach dem European Energy Award in Silber zertifiziert war, wurde dieses Ergebnis jetzt noch übertroffen. Der Preis wird am 11. Oktober im schweizerischen Locarno verliehen. Die Gold-Auditierung stellt den Kreis auf eine Stufe mit den Landkreisen Borken, Coesfeld, Lippe, Steinfurt und Warendorf, die als einzige Kreise in NRW die Goldauditierung erhalten haben, ebenso wie Aachen, Bonn und Düsseldorf.

Für die Zertifizierung nach dem European Energy Award in Gold musste der Rheinisch-Bergische Kreis eine ganze Reihe von Kriterien erfüllen und 75 Prozent der Vorgaben umsetzen. Diese Hürde nahm die Kreisverwaltung souverän und kam auf ein Ergebnis von 77,6 Prozent. Der Rheinisch-Bergische Kreis punktet bei seinen Aktivitäten sehr stark im Themenfeld Kooperation und Netzwerkbildung im Verbund mit allen klimarelevanten Akteuren in der Region.

Außerdem initiiert der Rheinisch-Bergische Kreis regelmäßig und zielgruppenorientiert Veranstaltungen wie die Energiefachtagung für Kirchengemeinden und die kostenlose Energieberatung jeden Samstag im Bergischen Energiekompetenzzentrum zur Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Im Handlungsfeld Mobilität schneidet der Rheinisch-Bergische Kreis in verschiedenen Bereichen ebenfalls überdurchschnittlich gut ab. Dies gilt besonders für die Qualität des ÖPNV-Angebots, die Förderung der kombinierten Mobilität, beispielsweise durch das Projekt „Mobilstationen – das Bausteinsystem im Rheinisch-Bergischen Kreis“, und den Einstieg in die umweltfreundliche Wasserstofftechnologie.

Der Rheinisch-Bergische Kreis nimmt seit 2009 am European Energy Award teil und erhielt zuletzt am 18. November 2015 bei einer landesweiten Auszeichnungsveranstaltung in Aachen den Award in Silber. Im Vergleich zur letzten Überprüfung im Jahr 2011 konnte sich der Rheinisch-Bergische Kreis im Grad der Zielerreichung schon damals von 54,6 auf 61 Prozent verbessern. Jetzt gelang der große Sprung auf 77,6 Prozent und die damit verbundene Zertifizierung zum Award in Gold.