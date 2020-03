Hobby-Serie in Wermelskirchen : Kreatives Schmuckdesign mit Perlen

Wermelskirchen Stephanie Esch stellt seit mehr als zehn Jahren Schmuck aus Perlen her. Auf die Idee haben sie ihre Kinder gebracht.

Der Küchentisch von Stephanie Esch aus Wermelskirchen macht bisweilen eine interessante Metamorphose durch. Statt Geschirr, Kaffee oder Mittagessen stehen eine starke Lampe, eine Arbeitsunterlage und jede Menge Perlen in den verschiedensten Farben, Formen und Größen darauf. Die 50-Jährige stellt leidenschaftlich gerne Schmuck aus Perlen her. Sie habe schon immer kreative Hobbys gesucht und gehabt. „Aber bei diesem bin ich tatsächlich so lange geblieben wie bei keinem anderen vorher“, sagt sie und lacht. Vor über zehn Jahren hätten ihr ihre Kinder das Thema nähergebracht. „Sie haben mir damals eine gehäkelte Kette mit Perlen aus dem Weltladen geschenkt. Die hat mir so gut gefallen, dass ich neugierig geworden bin, wie man Schmuck selbst herstellen kann“, sagt die 50-Jährige.

Heute ist sie schon seit vielen Jahren regelmäßig beim Kreativmarkt in der Kattwinkelschen Fabrik. „Darauf arbeite ich natürlich hin – es ist schade, dass der letzte am Wochenende wegen des Coronavirus ausgefallen ist, aber es war vermutlich sinnvoller so“, sagt die Wermelskirchenerin. Auch beim Indoor-Weihnachtsmarkt in Dabringhausen ist sie seit ein paar Jahren vertreten. „Der ist ja auch speziell für Hobby-Künstler gedacht“, sagt sie. Das sei es auch in erster Linie, ein Hobby. „Ich kann nicht ohne Kreativität, ich habe das schon als Jugendliche gebraucht“, sagt Stephanie Esch. So habe sie sich schon in Seidenmalerei, Nähen oder Window Colors ausprobiert. „Aber beim Schmuckdesign bin ich hängengeblieben. Das macht mir unglaublich viel Freude“, sagt sie. Die Kreativität sei aber Segen und Fluch zugleich, schließlich müsse sie viel Zeit dafür aufwenden. „Aber es füllt mich aus, sonst wäre ich auch nicht so lange dabeigeblieben.“ Ihr Mann habe sich mittlerweile daran gewöhnt, dass zuhause eben sehr viele Perlen seien, sagt die 50-Jährige und öffnet die unteren Türen und Schubladen des Küchenschranks. „Mein Perlenlager“, sagt sie. „Mein Mann hilft mir auch beim Aufbauen der Marktstände – aber das Verkaufen ist dann doch nichts für ihn“, sagt sie. Gerade vor den Märkten arbeitete sie sehr ausgiebig daran, ihre Kollektion wieder aufzufüllen. „Ich achte sehr darauf, meine eigene Note mit in die Schmuckstücke zu bringen“, sagt die 50-Jährige. Sie höre sich aber auch bei ihren Kunden um, was sie gerne für Farben und Designs hätten. „Dadurch bekomme ich schon mit, was in ist und kann dann für den nächsten Markt entsprechend arbeiten. Manchmal kaufe ich mir aber auch neue Perlen – und habe direkt ein neues Design im Kopf“, sagt sie.