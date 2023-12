Kunsthandwerk in Wermelskirchen Kreative Ideen für den Gabentisch

Mehr als 30 Stunden hat Karin Gehrmann an der kleinen Schmuckschatulle aus Papier gearbeitet. „Mal mit der Schere und mal mit dem Messer“, erzählt die Bastlerin. Das Ergebnis können sich die Besucher der Ausstellung der Gruppe „Palette“ am Samstag im Foyer des Bürgerzentrums ansehen. „Jeder von uns hat kleine Ideen für Weihnachten mitgebracht“, sagt Karin Gehrmann und deutet dann auf die schmuckreiche Papierschachtel, in der sich Tee versteckt. Die Wermelskirchnerin befindet sich am Samstag in bester Gesellschaft. Mehr als zehn Bastler haben zur Ausstellung und zum Verkauf ihre Tische im Foyer aufgeschlagen – nehmen den Kunsthandwerkern, die heute ein Heimspiel haben, sind auch Aussteller aus Bergisch Gladbach und Sprockhövel, aus dem Ruhrgebiet und aus Westfalen gekommen.