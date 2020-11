Zug über Wermelskirchen : Kraniche ziehen über die Stadt

Wermelskirchen Vogelschwärme läuten mit lauten Rufen die Winterzeit im Bergischen ein. Auf ihrem Weg Richtung Süden sammeln sie sich vor allem in Norddeutschland, um von dort aus gemeinsam den Weg Richtung Frankreich und Spanien anzutreten.

Sie kündigen sich mit lauten Rufen an. Kurz bevor sie am Himmel in großen Schwärmen auftauchen, machen sich die Kraniche in diesen Tagen mit ihren Stimmen bemerkbar. In riesigen Formationen ziehen sie über Wermelskirchen hinweg. „Mitte November ist genau der richtige Termin für die Kraniche“, sagt Ulrich Schott, Vorsitzender der Wermelskirchener Ortsgruppe des Bergischen Naturschutzvereins. Vereinzelt seien die Tiere auch schon mal Ende Oktober unterwegs. Spätestens Mitte November würden sich die Kraniche dann aber auf den Weg Richtung Süden machen. Dabei erreichen die Tiere laut Naturschutzbund ein Tempo von bis zu 80 Stundenkilometern – schließlich haben sie einen weiten Weg.