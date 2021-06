Kräuterwanderung an der Rausmühle : Schätze im heimischen Wald entdecken

Wermelskirchen Vom Giersch bis zum Labkraut: Bei der Kräuterwanderung mit Thordis Ruppio an der Rausmühle sammelten 30 Interessierte viele spannende Rezeot-Tipps für den Esstisch und die heimische Apotheke.

Thordis Ruppio hat sich eine Route an der Rausmühle ausgesucht – hier ist die Auswahl der Kräuter groß und die Natur gönnt sich ein besonders eindrucksvolles Schauspiel entlang des Eifgenbaches, kleiner Wasserstellen, der Waldhänge und Felder. Ein Waldarbeiter ist im Einsatz, um Holz aus dem Wald zu holen. Er hat die Erde aufgewühlt und einen erdigen Duft freigelegt. Nach ein paar Metern Fußweg hält Thordis Ruppio zum ersten Mal an und deutet auf den Wegesrand: „Giersch“, sagt die Fachfrau. Weil sie im Schutzgebiet unterwegs sind, bittet sie die Besucher darum, nicht jede Pflanze zu pflücken, die sie hier am Wegesrand entdecken. Aber Riechen und Staunen ist erlaubt: „Die Blätter kann man einfach so essen“, erzählt die Expertin. Sie seien reich an Vitamin C und ließen sich ebenso einfach in Pesto wie in Salat verwandeln. Und schon tauschen die Spaziergänger kleine Rezepte aus, während sie ihren Weg fortsetzen. Schon aus der Entfernung erkennt eine Dame ein kleines Brennnessel-Feld. „Unter den Brennnesseln gibt es Männlein und Weiblein“, erzählt Thordis Ruppio und weist auf die unterschiedlichen Blütenstände hin. Die Besucher erinnern sich an Nesselstoffe und den vitaminreichen Tee, für den das Kraut sorge. Allerdings sind auch schnell Kindheitsgeschichten parat, in denen Brennnesseln für Schmerzen verantwortlich waren.