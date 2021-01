Ausbau startet in Unterstraße : Kostenloser Anschluss ans Glasfasernetz

Schnelles Internet ist wichtig für die Zukunft der Stadt. Jetzt gibt es Pläne für den Glasfaserausbau. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wermelskirchen Internetanbieter Novanetz will in den kommenden Jahren ein flächendeckendes Glasfasernetz für schnelles Internet in Wermelskirchen bauen. „Eine einmalige Chance für unsere Stadt“, sagt Bürgermeisterin Lück. Start ist in Unterstraße.

Die Anforderungen an schnelles Internet werden immer höher – und aktuell ist Wermelskirchen dafür nicht wirklich gerüstet. Das ist kein Geheimnis in der Stadtverwaltung, die deshalb den Breitbandausbau seit Jahren vorantreibt, „weil es hier viele ländliche Gebiete gibt, die mit weniger als 30 Mbit pro Sekunde deutlich unterversorgt sind“, sagt Florian Leßke, Amtsleiter für Stadtentwicklung. Insgesamt sind es 3644 Anschlüsse in der Stadt, die nur über 30 Mbit pro Sekunde verfügen. Dass die Stadt auf eigene Kosten Glasfaser verlegen lässt, von denen es bisher nur 47 Anschlüsse gibt, wodurch aber bis zu 1000 Mbit pro Sekunde möglich sind, sei leider nicht möglich, „weil wir dafür bis zu 70 Millionen Euro zahlen müssten“, rechnet Bürgermeisterin Marion Lück vor. „Aber wir müssen technisch unbedingt aufholen, um die Stadt als Standort zukunftsfähig zu machen“, stellt sie klar. „Die Anforderungen sind gestiegen und die Versorgung reicht nur teilweise.“

Nicht nur die Wirtschaft würde schnelle Technologien brauchen und auch fordern, sondern auch immer mehr Privathaushalte. „Wir wissen um die Bedeutung von Glasfaser für den Wirtschafts-, Wohn- und Schulstandort Wermelskirchen“, sagt Marion Lück im Blick auf digitalen Unterricht an den Schulen, mehr Homeoffice bei Arbeitnehmern und immer mehr Menschen, die Streaming-Dienste nutzen. Deshalb hat sie in den vergangenen Wochen intensiv Gespräche geführt und nach einem Netzbetreiber gesucht, der den Sprung von Kupfer zu Glasfaser in Wermelskirchen anschiebt. Und einen Partner mit dem Internetanbieter Novanetz gefunden. Aktuell verlegt die Firma Glasfaseranschlüsse in Leichlingen, „dann arbeiten wir uns weiter nach Hilgen rein und von dort Richtung Wermelskirchen“, sagt Geschäftsführer Dennis Kornehl. Mit dem Pilotprojekt sollen als erstes die Ortsteile Unterstraße, Löh und Bechhausen mit Glasfaseranschlüssen bis in die Häuser versorgt werden. Ohne zusätzliche Baukosten für die Hausbesitzer, verspricht er.

„Glasfaserstrauß“ für Bürgermeisterin Marion Lück. Foto: Kathrin Kellermann

Info Novanetz liefert Informationen Glasfaserausbau Durch die Corona-Pandemie sind Bürgerversammlungen derzeit untersagt. Deshalb werden die Anwohner in Unterstraße, Löh und Bechhausen zunächst schriftlich über den Glasfaserausbau informiert. Außerdem wird in den kommenden Tagen eine telefonische Hotline eingerichtet, um Fragen zu klären. Interessenten können Mails an wermelskirchen@novanetz.de schicken und Informationen anfordern.

Einzige Bedingung: „Etwa die Hälfte der Anwohner im Ausbaugebiet müssen einen Vorvertrag über ein Internetprodukt von Novanetz abschließen“, erklärt er. „Dann wird das Glasfasernetz mit Finanzmitteln von Primevest für die Anwohner kostenlos errichtet.“ Bei den Kosten für das Produkt würden sie sich an den Kosten der Telekom orientieren, sagt der Geschäftsführer. Wer jetzt also 45 Euro im Monat für 200 Mbit pro Sekunde zahlt, bleibe in dem Rahmen, „weil wir den Wechsel zum schnelleren Glasfasernetz zu ähnlichen Konditionen möglich machen. Die Telefonnummer bleibt gleich und wir organisieren auch die Kündigung beim bisherigen Anbieter und den Wechsel zu uns“, so Kornehl. Sorge, dass der Garten für das filigrane Kabel, das bis zum Haus gelegt wird, umgegraben wird, müssten Gartenfans auch nicht haben: „Wir schießen das Kabel in 60 Zentimeter Tiefe zum Gebäude, wo der Hausanschluss liegt“, beruhigt Stephan Neumann, Geschäftsführer von German Fiber Solution (GFS), Besitzer von Rosensträuchern.