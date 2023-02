Wirtschaftsleben in Wermelskirchen Überstunden für ein ehrliches Strahlen

Also zögerte Gabriela Ruthenberg auch nicht, als das Thema Spa und Wellness anklopfte. In ihrer Kosmetikinsel entstand ein Wellnesstempel – mit Massagen und Packungen, Cleopatrabädern und Schlamm. Als die Hotels das Thema für sich entdeckten, reagierte Gabriela Ruthenberg schnell. „Wir bauten wieder um, schufen stückweise etwas ganz Neues“, erzählt sie und ergänzt dann: „Visionen und Leidenschaft eben.“ Das Thema Anti-Aging löste die Wellnessphase ab. Wieder stand Gabriela Ruthenberg an vorderster Kosmetikfront in der Region.

Auch heute trägt ihr Unternehmen am Kreisverkehr an der Schillerstraße unverkennbar ihre Handschrift. Inzwischen kümmert sich Tochter Katharina um die Organisation hinter den Kulissen. „Und ich habe ein tolles Team, das gemeinsam mit mir unsere Philosophie pflegt.“ Gabriela Ruthenberg verbringt inzwischen die Hälfte des Jahres in Andalusien – auch das ermögliche die gute Arbeit ihres Teams. Während der sechs Monate im Bergischen, konzentriert sie sich auf ihre neue Leidenschaft: Permanent Make-Up der Luxusklasse. So lange ihre Augen und Hände noch mitmachen, höre sie nicht auf, sagt sie. Sie sei dankbar, dass sich die Entscheidung vor 40 Jahren jeden Tag bewähre. „Heute gibt es so viele Stories aus meinem Leben zu erzählen“, sagt Gabriela Ruthenberg. Das nächste Kapitel beginnt natürlich wieder mit einer Vision – dieses Mal für ihre Finka in Spanien.