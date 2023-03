Partnerstadt von Wermelskirchen Kooperation mit Partnerstadt Forst lebt wieder auf

Auch der Gegenbesuch in Forst ist bereits geplant: Zur Feier „30 Jahre Landkreis Spree-Neiße“ wird Bürgermeisterin Marion Lück mit ihrem Stellvertreter Stefan Leßenich zu ihrem Antrittsbesuch nach Forst reisen. Ein Tag ist geblockt für Gespräche im Rathaus der Partnerstadt, „weil wir festgestellt haben, dass wir uns in vielen Bereichen gegenseitig unterstützen können“, sagte Marion Lück. Am Abend des 8. September sind die Wermelskirchener dann zu Gast beim Bürgerfest in Forst. Eine Gemeinsamkeit, die beide Bürgermeisterinnen bei ihrem Austausch entdeckt haben, ist unter anderem, dass es in beiden Städten aktuell sehr schwierig ist, durch den Fachkräftemangel auf dem Arbeitsmarkt wichtige Stellen zu besetzen. „Wir mussten gerade für den Baubereich mehrfach ausschreiben, um Bewerbungen zu bekommen“, erläuterte Simone Taubenek. „Und dann stellen wir sehr oft fest, dass viele Bewerberinnen und Bewerber nicht das Anforderungsprofil erfüllen, das für die jeweilige Position gebraucht wird.“ Mit ähnlichen Problemen sieht sich auch das Personalamt der Stadt Wermelskirchen konfrontiert. „Bei uns kommt erschwerend hinzu, dass wir direkt an der Rhein-Schiene liegen und Großstädte im Umkreis haben, in denen sehr spezialisierte Jobs angeboten werden“, berichtete Marion Lück.