Konzerte im Biergarten : Folkmusik und „Handmade Acoustic“ im Haus Eifgen

"Devil in the Kitchen" ist eine Band aus Holland, bestehend aus Cornelie Wannee, Pete Brennan und Toon van den Boogaart (v.l.). Sie spielen irische und schottische Folkmusik. Foto: Gijs Kroes

Wermelskirchen Gute Nachrichten für alle Freunde der Musik: Der Kultin Kreativ Sommer im Haus Eifgen geht weiter. Alle Konzerte werden bei entsprechendem Wetter im Biergarten stattfinden, der ausreichend Platz für hundert Personen und die ein oder andere Tanzeinlage bietet.

Das musikalische Wochenende beginnt am Freitag, den 24. Juli, um 19 Uhr (ursprünglich 20.30 Uhr) mit der Band „Devil in the Kitchen“. Die Musikergruppe aus Holland hat sich der irischen und schottischen Folkmusik verschrieben. Mit Cornelie Wannee als Sängerin und an der Geige, ihrem Bandkollegen Pete Brennan, ebenfalls für Gesang und auch die Bouzouki, eine irische Kastenhalslaute, zuständig, sowie Toon van den Boogaart, der Banjo, Querflöte, Gitarre und Bouzouki spielt, verspricht die Kulturinitiative Wermelskirchen eine lebendige Show. Das Konzert der holländischen Musikergruppe kostet 12 Euro, zuzüglich Vorverkaufsgebühren. Es gibt Getränke und traditionelle Speisen.