Ordnungsamt erteilt Ausnahmegenehmigung : Sechs Konzerte der „Kulturfabrik“ enden um 23.30 Uhr

Wermelskirchen Bis Mitte Oktober finden im Rahmen der „Kulturfabrik“ zahlreiche Konzerte, Ausstellungen und Aufführungen statt, um die Kultur-Szene zu beleben. An sechs Abenden dürfen Musiker ausnahmsweise länger spielen.

Da kommt buchstäblich „Punk in die Bude“, wenn die AJZ Bahndamm-Aktiven zum Punkrock-Konzert am heutigen Freitag und morgen aufs Rhombus-Gelände laden. Damit startet die Wermelskirchener „Kulturfabrik“, die bis Mitte Oktober mit vielen Konzerten, Aufführungen und Ausstellungen Besucher in die Stadt lockt. Bei der einen oder anderen Veranstaltung könnte es durchaus musikalisch über die B51 schallen. Deshalb sagt Ordnungsdezernent Stefan Görnert: „Die Kulturfabrik ist ein einmaliges Event. Für sechs Konzerte wird eine Ausnahmegenehmigung von der Nachtruhe erteilt. Diese Events dürfen ausnahmsweise bis 23.30 Uhr und nicht wie gewohnt bis 22 Uhr stattfinden“, sagt er und Bürgermeisterin Marion Lück ergänzt: „Wir haben versucht, einen Kompromiss für alle Seiten zu finden: für die Anwohner im Bereich der Kultur-Fabrik, sowie für die Künstler, Vereine und Kulturinteressierte. Aber wir haben uns bewusst gegen ein späteres Ende als 23.30 Uhr entschieden, um die Anwohner nicht zu sehr zu belasten.“