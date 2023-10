Konzert in Wermelskirchen Die orangefarbene Soul-Bedienung im Haus Eifgen

Die Songs, die das Trio im Gepäck hatte, entstammten dem Dunstkreis Soul/Blues/Americana, und der eine oder andere dürfte einem auch durchaus bekannt vorgekommen sein. Etwa die aus dem 1987er Kultfilm „Dirty Dancing“ bekannte Solomon-Burke-Nummer „Cry To Me“. Oder das großartige „Bring It On Home To Me“ des großen Sam Cooke. Oder die Tarantino-Reminiszenz „Stuck In The Middle With You“ aus „Reservoir Dogs“. Das waren Soul-Klassiker, die man mitsummen konnte. Aber auch die irgendwie tieftraurige Alabama-Cover-Version von „She Put The Sad in All His Songs“ wusste trotz – oder gerade wegen – der eher gedrückten Stimmung zu gefallen.