Kultur in Wermelskirchen : Akrobatische Eskapaden an der Akustikgitarre

Shane Hennessy begeisterte das Publikum im Haus Eifgen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen Ein irische „Saitenhexer“ Shane Hennessy begeisterte das zahlreich erschienene Publikum mit einem abwechslungsreichen Auftritt im Haus Eifgen.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Da steht ein junger Mann im weißen Hemd auf der Bühne, nur mit einer akustischen Gitarre ausgerüstet. Er beginnt zu spielen, nachdem er mit wunderbarem irischem Akzent erklärt hat, dass er seine Frau nach der Rückkehr nach Dublin würde besänftigen müssen. Aus dem Grund, dass er vor zehn Monaten geheiratet habe – allerdings vor neun Monaten erst einmal für sieben Monate auf US-Tour gegangen sei.

Er sollte es mit dem Stück versuchen, das dann von der Bühne im für einen Mittwochabend sehr gut besuchten Haus Eifgen erklingt – dem Swing-Klassiker „L.O.V.E“ von Bert Kaempfert. „Ich habe das Stück bei unserer Hochzeit gespielt“, sagt Shane Henessy noch. Und schon ist man gefangen in seiner Virtuosität, in einem Klang, der, obwohl nur von der Gitarre intoniert, doch irgendwie nach einer ganzen Band klingt.

Sahne Hennessy ist ein grundsympathischer junger Mann, der im Verlauf seines abwechslungsreichen Auftritts mehrfach betont, wie wichtig ihm die Musik sei, wie wichtig das Reisen und Auftreten. Man nimmt es ihm sofort ab. Auf der einen Seite, weil er ein sehr einnehmendes und angenehmes Wesen hat, was in seinen ausführlichen Ansagen immer wieder deutlich wird. Auf der anderen Seite aber vor allem wegen seiner großartigen Musik, die eine wunderbare Mischung aus bekannten Songs ist, die der Ire allerdings in seiner ureigenen Weise eigenständig interpretiert, sowie eigenen Stücken, die einen nicht minder selbstbewussten Musiker und Komponisten zeigen.

So ist etwa das Stück „Sailing To Shore“ ein echtes Highlight des Abends, auch wenn es sich dabei um alles andere als einen Partysong handelt. Das Stück, das Hennessy in einer für ihn sehr schweren Zeit geschrieben hat, ist mit seinen sehr verhallt gezupften Gitarrenklängen ein Moment des Innehaltens, geradezu meditativ. Auf der anderen Seite taucht er metertief ab in Disco und Funk und damit klassische Party-Musik, indem er sich ein Medley von Nile Rodgers aus den flinken Fingern schüttelt.

Wer jetzt sagt „Wer ist denn bitteschön Nile Rodgers ?“, der sollte sich an Disco-Klassiker wie „Le Freak“ oder„We Are Family“ sowie den Daft-Punk-Hit „Get Lucky“ erinnern. Diese Hits stammen allesamt aus Rodgers‘ Feder. Diese Songs im Instrumental-Medley mit nur einer Gitarre zu hören, macht genauso viel Spaß wie Hennessy offensichtlich selbst an seinem Abend in Wermelskirchen hat.