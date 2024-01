Haus Eifgen in Wermelskirchen Modern-Jazz mit dem Matti Klein Soul Trio

Matti Klein war nicht alleine ins Haus Eifgen gekommen, er hatte Lars Zander an der Bass-Klarinette und am Saxofon sowie André Seidel am Schlagzeug mitgebracht: das Soul Trio. Es war mal wieder Jazz im Haus Eifgen angesagt, sicherlich nie die am besten besuchten Veranstaltungen, musikalisch aber immer hochkarätig. Eine wiederkehrende Konstante, die auch jetzt wieder eindrucksvoll bestätigt wurde.