Kultur in Wermelskirchen Stehende Ovationen für „Alte Meister“

Wenn Musiker die mehr als 300 Jahre alten Noten in Leben verwandeln, dann reihen sie sich ein in viele Generationen zuvor. Dann bringen sie Musik zum Klingen, die schon in königlichen Sälen und Ritterburgen gespielt wurden. Sie erinnern mit der Musik an unzählige Zuhörer über die Jahrhunderte, die mitfühlten, tanzten und applaudierten. Sie vermitteln ein musikalisches Gespür für das Mittelalter. Am Samstagnachmittag reihten sich Daniel Rothert, Annette Wehnert, Imola Gombos und Harald Hoeren einmal mehr ein in die lange Liste der Musiker, die seit dem 18. Jahrhundert die Melodien der „Alten Meister“ zum Klingen bringen. Telemann und Geminiani, Blavet und Bach, Ruhe und Rameau standen auf dem Programm. Und das Publikum in der Stadtkirche lehnte sich zurück und lauschte den alten Melodien, bewunderte die Musiker und sparte nicht mit Applaus.