Kultur in Wermelskirchen : Konzert im Zeichen des Protests gegen den Krieg in der Ukraine

Konzert im Zeichen des Protests gegen den Krieg in der Ukraine

Kultur in Wermelskirchen

Wermelskirchen Für den Konzertabend im Haus Eifgen springen die Bands „Die Leere im Kern deiner Hoffnung“ und „Honigdieb“ für „Tante Silke“ kurzfristig ein.

„Hätte, hätte, Fahrradkette“ – diese Redewendung passte sehr gut zum jüngsten Konzertabend im Haus Eifgen. Da war die Vorfreude nämlich groß: Pünktlich einen Tag nach Inkrafttreten neuer Lockerungen der Corona-Einschränkungen sollte dort die Wermelskirchener Rockcoverband „Tante Silke“ auftreten – deren Beliebtheit schlug sich in einem gelungenen Vorverkauf mit 150 abgesetzten Karten nieder. Entsprechend hatte die Kulturinitiative Wermelskirchen als Haus Eifgen-Betreiberverein für reichlich ehrenamtliche Kräfte zur Bewältigung des Ansturms gesorgt. Die Zeichen standen also auf ein Rockfest, das einen wieder nahezu möglichen „Normalbetrieb“ (unter 2G+) nach den Monaten der Corona-Beschränkungen feiert. Es kam anders, denn ein Musiker des „Tante Silke“-Quintetts ist positiv auf das Coronavirus getestet. Eine gänzliche Absage des Termins kam für die Kulturinitiative nicht in Frage. Mit „Honigdieb“ und „Die Leere im Kern deiner Hoffnung“ fanden die Haus Eifgen-Aktiven zwei Bands, die kurzfristig einsprangen.