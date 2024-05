Konzert in Wermelskirchen Dichter Sound eines irischen Power-Trios

Und dann waren da geradezu fröhliche Töne. Etwa in der Hommage an die Flugzeug-Pionierin Amelia Earhart, „Lady Lindy“. „Sie war die erste Frau, die von den USA über den Atlantik nach Europa geflogen ist. Gelandet ist sie in Irland – ein ganz schön langer Weg für ein Guinness“, kommentierte Eamonn McCormack trocken. Und dann stieg er in die positive Nummer mit ihrem treibenden Rhythmus ein, an deren Ende ein Besucher vor Enthusiasmus nicht mehr an sich halten konnte und lautstark „Rock’n’Roll !“ brüllte. Was wiederum von der Band als Aufforderung verstanden wurde, direkt weiterzumachen.