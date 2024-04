Konzert in Wermelskirchen US-Power-Trio rockt in die neue Woche

Dafür solierte der Urenkel des ehemaligen US-Präsidenten William Howard Taft (und Betreiber einer der ersten legalen Cannabis-Plantagen in den USA) wie ein junger Gott. Seine Fender Stratocaster in Türkis-Lackierung hatte zwar bei den wenigen ruhigeren Songs auch mal die Gelegenheit, sich etwas auszuruhen, wurde aber insgesamt extrem gefordert. Etwa beim neuen Song „Set Me On Fire“, jener „Lady gewidmet, die in einem das Blut zum Kochen“ brachte. Oder bei der Hymne an seine Jugend, als er zu den Klängen des Rolling-Stones-Klassiker „Sticky Fingers“ seinen ersten Joint rauchte und diese Erinnerung Jahre später in Form von „Old School Rocker“ in Töne goss. Passenderweise mit kurzen Zitaten anderer Klassiker früherer Tage versehen – „Cat Scratch Fever von Ted Nugent und „Smoke On The Water“ von Deep Purple.