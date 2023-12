Konzert in Wermelskirchen Kammerchor sorgt mit strahlendem Klang für Adventsstimmung

Neben mehreren Meditationen gab es auch eine Lesung aus Jesaja zu hören, in der der Prophet von der künftigen Geburt Jesu berichtete. Und es wurde auch gemeinsam gesungen, zu Beginn „Nun komm der Heiden Heiland“, vor Verabschiedung und Segen, dann „Tochter Zion“. In den Meditationen ging es etwa darum, das „Hören“ in dieser so unstillen Zeit wieder wertzuschätzen, aber auch darum, mit Hilfe eines „Perspektivwechsels“ zu erkennen: „Der Advent muss nicht laut sein. Advent heißt warten“, sagte Sarah Kannemann.