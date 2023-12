Kultur in Wermelskirchen Fulminanter Blues-Session-Abschluss im Haus Eifgen

Aber auch ohne Ansagen waren die Songs eine echte Wucht – der „Hoochie Coochie Man“, ebenfalls von „Muddy Waters“ etwa. Oder „Got My Mojo Working“ oder die B.B. King-Hymne “How Blue Can You Get”. Und als dann auch noch „Messing With The Kid“ des Iren Rory Gallagher ausgepackt wurde, kannte die Begeisterung keine Grenzen – Zugabeforderungen waren da gewiss. Ebenso wie der lapidare „Big-Walter“-Kommentar: „Naja, dann spielen wir halt noch zwei. Oder drei, vier oder fünf.“ Gut so!