Dellmanns Bräu : Konterfei von Pfarrer Dellmann ziert Bierflaschen

Wermelskirchen Das Dellmann‘s-„Gustav“ ist ein India Pale Ale (IPA). Die Tradition dieser Biere stammt aus England und Schottland. Einst wurde dieses Bier entwickelt, um es in die Kolonien wie Indien verschiffen zu können.

„Gustav“ – was für ein seltsamer Name für eine Biersorte? Keinesfalls, finden die Brauer der Wermelskirchener Brauerei Dellmann‘s Bräu. Schließlich hörte Pfarrer Dellmann, der Pate für den Spitznamen der Wermelskirchener Bürger („Dellmänner“) und den Namen der Umgehungsstraße B51n stand, auf den Vornamen Gustav. Die Craftbeer-Brauer (aus dem Englischen „handcrafted“ für handgefertigt) nehmen mit „Gustav“ eine neue Sorte in ihre Angebotspalette auf. Letztere bestand bisher aus zwei dauerhaft und zusätzlichen saisonal produzierten Sorten.