Kabarett in Wermelskirchen Humorvolle Reise ins „Rheinische Universum“

Konrad Beikircher war hörbar gut gelaunt. Immer wieder kicherte er, als er am Samstagabend seine Pointen ins Publikum abfeuerte. Aber auch dazwischen. Denn Konrad Beikircher war zum „lustvollen Schwade“, wie man im Rheinischen zu ausschweifendem Reden sagt, aufgelegt. Auch wenn er zwischendurch auf kabarettistisch-bissige Weise Kirche und Politik kommentierte: „Habt ihr was zu trinken dabei? Ja? Prima, dann Prost, auf ein gutes neues Jahr. Naja, wobei, Kardinal Woelki ist noch im Amt, Karl Lauterbach ist noch im Amt – wie soll das ein gutes Jahr werden? Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt!“ Und es war schon über eine Viertelstunde vorbei, als er sagte: „Das steht ja alles nicht hier im Manuskript, ich bin gerade noch in diesem weißen Raum der ersten Seite.“ Zu diesem Zeitpunkt war schon viel gelacht worden. Auf und vor der Bühne.