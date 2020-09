Konfirmation in der Stadtkirche Wermelskirchen : Konfirmation mit viel Glanz und Gloria

Im ersten Gottesdienst wurden Vanessa Altenhof, Lena Claas, Philine Funk, Charlotte Grünweller, Daniel Jakobi, Annika Mohrhenn, Lina Senss, Julia Wetendorf und Vincent Wunert konfirmiert. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen In vier Gottesdiensten wurden 30 Jugendliche am Wochenende in der Stadtkirche konfirmiert. Damit konnten möglichst viele Angehörigen an der Festlichkeit teilnehmen.

Den ganzen Samstagvormittag hatte es in Strömen geregnet, als die Glocken um kurz vor 14 Uhr zu läuten begannen, setzte der Regen aus, die Sonne kam raus – pünktlich zum Auftakt des großen Konfirmationswochenendes an der Stadtkirche. Mit neun Jugendlichen begann dort am Mittag eine Reihe von Festgottesdiensten unter Corona-Bedingungen. Um möglichst vielen Angehörigen die Teilnahme an den Konfirmationen zu ermöglichen, hatten Pfarrer Manfred Jetter, Pfarrer Volker Lubinetzki und Vikarin Sarah Kannemann die 30 Jugendlichen in vier Gruppen aufgeteilt – und zu zwei Gottesdiensten am Samstag und zwei am Sonntag eingeladen.

Der Glanz und die Festlichkeit wurden von den Auflagen kaum gestört: Zwar mussten die Familien in der Stadtkirche Abstand halten, alle Gäste hatten sich im Vorhinein registrieren müssen und die Gemeinde durfte nicht singen. Die Plätze für die Familien waren während des Konfirmanden-Tags im August ausgelost worden und bis zum Platz musste Maske getragen werden. Aber die jungen Frauen hatten sich wie eh und je für feierliche Kleider entschieden, die Jungs trugen Anzug und die besondere Atmosphäre des Festtags hing schon während der Begrüßung auf dem Kirchplatz in der Luft.

Die Musik übernahmen in allen vier Gottesdiensten Kantor Andreas Pumpa gemeinsam mit Jutta Benedix und Sängerin Veronika Madler. Am späten Samstagnachmittag ergänzte ein Mutter-Tochter-Gespann das musikalische Programm. Alle vier Gottesdienste standen unter jenem Motto „Das Haus des Herrn“.