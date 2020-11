Wermelskirchen hat keine falschen Daten herausgegeben : Knöllchen an Zehnjährigen – die Stadt trifft keine Schuld

Wermelskirchen Die Knöllchen-Geschichte, bei der die Stadt Wuppertal versehentlich einen Strafzettel für das Falschparken an den zehnjährigen Felix Sebastian Reinhardt aus Wermelskirchen verschickt hatte, nimmt kein Ende.

Das Einwohnermeldeamt von Wermelskirchen hat keine falschen Auskünfte über Kontaktdaten gemacht – wie von Wuppertal zunächst behauptet. Im Gegenteil. Der örtliche Ordnungsamtleiter Arne Feldmann stellt klar: „Die Kollegen in Wuppertal haben sich überhaupt nie bei uns gemeldet und die Daten angefragt.“ Das habe ihm ein Kollege des Ordnungsamtes dort bestätigt. „Uns trifft keine Schuld“, sagt Feldmann und äußert aber Verständnis, wenn in der Kommunikation der Wuppertal er Behörden „aufgrund der Corona-Situation“ auch mal etwas schief läuft.

Für Wermelskirchen, wo der Falschparker laut der Post jetzt wohne, so Eiting weiter, habe die Kollegin des Ordnungsamtes allerdings nur einen zehnjährigen Felix Sebastian Reinhardt gefunden – und das Knöllchen dorthin verschickt. Ob sie nun auf das Geburtsdatum geachtet hat oder nicht: „Dass Kinder allerdings Fahrzeughalter sind, ist tatsächlich nicht so selten“, fügt Eiting zur weiteren Erklärung an. „Trotzdem, da müssen wir uns wohl in Wermelskirchen entschuldigen.“